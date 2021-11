OL : Caqueret prend Peter Bosz pour taper sur Rudi Garcia

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Maxence Caqueret a effectué une ascension fulgurante avec l’OL depuis 2019. Lancé par Bruno Genesio et définitivement installé dans le XI de départ par Rudi Garcia, sa prestation lors du Final 8 à Lisbonne en août 2020 a marqué les esprits. Invité ce mardi dans l’émission « Rothen s’enflamme » sur la station radio RMC, Maxence Caqueret a avoué un début de saison moyen de la part des Gones, tout en restant optimiste.

« Il faut laisser le temps au temps, c’est encore récent. Il y a eu beaucoup d'améliorations, mais il manque encore de petites choses pour évoluer. Mais je pense qu’on est sur la bonne voie, et qu'on va faire de belles choses cette année », a-t-il déclaré. Au cours de son intervention, Caqueret n’a pas tari d’éloges son manager néerlandais. Pour lui, Peter Bosz a ramené un supplément d’âme dans le vestiaire de l’Olympique lyonnais par rapport à l’ancien entraîneur Rudi Garcia.

Caqueret a vu la différence entre Bosz et Garcia

« J’ai vu directement la différence avec ce nouveau coach. Il a ramené quelque chose de nouveau, quelque chose qui manquait je pense: cette culture de la gagne, cette envie de se battre ensemble. C’est quelque chose qu’on a retrouvé cette année, et c’est très important pour gagner des titres et des trophée », a-t-il rappelé.

L’international espoir français a aussi souligné la philosophie de jeu de Peter Bosz qui semble parfaitement lui convenir. « C’est une tactique qui me correspond. J’aime beaucoup avoir le ballon, j’ai un assez bon volume de jeu, donc ça marche bien avec mes caractéristiques. Et quand ça marche, je suis le plus content », a-t-il conclu.

Tom Bonnard