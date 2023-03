OL : cette tentation à laquelle Aulas n'a jamais succombé

Si sa carrière d'entrepreneur et de patron de club de foot a fait de Jean-Michel Aulas l'une des personnalités les plus appréciées de Lyon, le boss de l'OL n'a jamais franchi le pas en rentrant en politique contrairement à l'homme qui l'a amené au football Bernard Tapie.

Dans un long entretien à Olympique-et-Lyonnais où il se livre suite à sa biographie, JMA s'est justifié, estimant que ça « aurait été un péché d'orgueil » d'aller plus loin même si ce dessein politique l'a parfois titillé :

« Je ne me souviens plus en quelle année, c’était Michel Noir qui était maire. Il décide de faire une troisième tribune à Gerland, pourquoi trois et pas quatre ? Et là, ça m’a titillé de dire : "bon, s’il me fait trois tribunes, je vais aller me présenter à la mairie de Lyon." C’était plus un fantasme qu’autre chose. On me l’a proposé dix fois, mais la politique me fait peur. Il faut être remarquable d’intelligence, d’ambition et de finesse tactique ».