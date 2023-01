OL – Chambéry : les Gones passent tranquillement, Lacazette voit triple, les notes des Gones

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Note du match : 13/20

On ne va pas fanfaronner tant la différence de division était énorme (en plus de l'avantage de jouer au Groupama Stadium) mais c'est toujours bon pour la confiance de s'imposer sans prendre de buts...

Homme du match : Alexandre Lacazette (8)

Les notes des Gones :

Lopes (6) : un arrêt précieux à 2-0, un gros coup de gueule et des sorties saignantes quand il le fallait.

Kumbedi (6) : profitant de la blessure de Malo Gusto, l'ancien Havrais continue d'amasser de l'expérience. Contre Chambéry, il a plutôt bien tenu son côté et est au départ de l'action du 2-0 (33e).

Lovren (5) : quelques petits coups en douce aux amateurs et un vrai match de vieux roublard. C'est ce qu'on demande à l'international croate, ni plus ni moins. On a aimé son discours sur le fait de « changer les mentalités » à la mi-temps.

Diomandé (5) : proche d'ouvrir la marque de la tête (9e), l'Ivoirien a montré tout son apport dans le jeu offensif. Défensivement, il a fait le job malgré quelques errements.

Tagliafico (5) : le Champion du monde a beaucoup de mal à passer le cap de la nouvelle année. Sanctionné d'un carton jaune pour une faute grossière, l'Argentin a parfois eu quelques soucis face à l'audace des amateurs. Peut mieux faire. A cédé sa place à Henrique (75e).

T.Mendes (5) : service minimum pour le Brésilien, remplacé par Johann Lepenant à l'heure de jeu (61e).

Tolisso (5) : peu de prise de risques, peu d'erreurs... L'ancien milieu du Bayern se cherche encore. En attendant, il reprend tranquillement le rythme. Remplacé par Houssem Aouar (75e), rentré sous les sifflets.

Tetê (7) : plutôt en jambes, le Brésilien aurait mérité un but mais il a buté à trois reprises sur le gardien savoyard Théo Blachon. En attendant il a soigné ses stats avec deux passes décisives.

Cherki (7) : le meneur lyonnais a régalé par ses ouvertures souvent au millimètre. A l'impulsion de toutes les actions et impliqué sur deux des trois buts.

Barcola (7) : déjà immense au tour précédent face à Metz, l'ailier formé à l'OL n'a pas marqué mais il s'est offert un petit festival sur son couloir gauche avant d'offrir un caviar à Lacazette pour le 3-0. Remplacé par Moussa Dembélé (71e), lequel a raté une occasion en or de 4-0 (80e).

Lacazette (8) : un vrai match de finisseur. Il s'est fait oublier le plus souvent mais était à chaque fois dans la bonne zone pour s'offrir un coup du chapeau parfait (11e, 33e, 67e). Que demande le peuple ?