OL : Cherki prolongé mais frustré, Bosz tape sur deux Lyonnais après l’ESTAC

Exempté du déplacement à Lorient dimanche dernier , l’OL a remporté sa deuxième victoire en autant de matches en L1 cette saison. Hier, en ouverture de la 3e journée, les Gones ont largement dominé l’ESTAC en produisant leur effort en seconde période (4-1).

« La première mi-temps, on était tout le temps en retard dans le pressing. On était beaucoup mieux placés en seconde. On était mauvais en première, a pesté Peter Bosz. Ce n'est pas un problème de rythme, on était mauvais, point final ! Tetê ? C'est un vrai ailier. On l'a vu. Mais pour moi, Tetê et Gusto n'ont pas vraiment bien joué. Tetê pouvait encore mieux faire. Malo Gusto n'était pas vraiment en forme, il était malade. »

L’autre bonne nouvelle de la soirée fut l’annonce de la prolongation de Rayan Cherki par Jean-Michel Aulas. « On est heureux d'annoncer sa prolongation dans de très bonnes conditions financières avec ce contrat de 1+1, donc 2 ans je l'espère », s'est félicité le président de l’OL. « Je n'ai pas fait ce que j'ai envie de faire jusque-là. Donc je voulais rester dans mon club de cœur et je pense que les prochaines saisons nous réservent des belles choses, a réagi Cherki. Je n'ai pas tout bien réalisé jusque-là, mais j'espère que tout cela va me servir. »