OL : Cherki réagit aux compliments de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG-OL : le débrief et la présentation de la semaine

Dans l'interview qu'il a accordée à L'Equipe et qui a été publiée mardi, Kylian Mbappé a expliqué qu'il regardait quasiment tous les matches de Ligue 1 afin de se tenir informé sur ses futurs adversaires. Il a fait des commentaires flatteurs sur certains jeunes joueurs, comme le Niçois Amine Gouiri ou le Lyonnais Rayan Cherki.

Invité à réagir à ces compliments, le Gone a expliqué : "Ça m’a fait plaisir. Je parle avec lui assez souvent. Il me donne beaucoup de conseils avant les matches et j’espère pouvoir évoluer un jour avec lui". Un appel du pied au PSG ou au Real Madrid ?

Rayan Cherki (OL) flatté par les louanges de Kylian Mbappé🇫🇷 à son égard



