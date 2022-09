OL : contre Monaco, Bosz va rejoindre une figure victorieuse de l'histoire lyonnaise

En pleine tourmente après la nette défaite de son équipe à Lorient (1-3) mercredi en match en retard de la 2e journée, Peter Bosz voit le spectre de la destitution planer à nouveau au-dessus de sa tête. L'entraîneur néerlandais ne parvient pas à résoudre les problèmes défensifs de son équipe, ni à faire en sorte qu'elle batte les plus petites équipes, condition sine qua non pour se qualifier pour la prochaine Champions League.

Mais en attendant de savoir s'il ira au bout de sa mission, Bosz va atteindre un cap symbolique sur le Rocher. Il va en effet diriger son 55e match avec les Gones et ainsi égaler Alain Perrin. Ce dernier n'était resté qu'une saison sur le banc lyonnais, en 2007-08, mais il avait remporté le doublé, dont le dernier titre de champion de France de l'OL à ce jour. Bosz, qui le rejoint donc à la 23e place des entraîneurs les plus capés, selon le site olympique-et-lyonnais.com, présente un bilan de 27 victoires, 15 nuls et 12 défaites, soit pile 50% de succès. Pas mal, mais visiblement insuffisant pour le club rhodanien...

"The players must be hungry to win. The mind and concentration are things we try to work on" pic.twitter.com/KcbWP7KIUA