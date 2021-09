OL : Cornet fait déjà parler de lui en Premier League

Zapping But! Football Club OL : les 10 plus grosses ventes des Gones

Après six ans de bons et loyaux services à l'Olympique Lyonnais, Maxwel Cornet a quitté les Gones cet été pour rejoindre la Premier League et Burnley contre un chèque de 15 millions d'euros.

Titulaire ce samedi pour la première fois en championnat sous le maillot des Clarets lors du match face à Leicester, l'Ivoirien a déjà ouvert son compteur buts avec son nouveau club, marquant d'une magnifique reprise de volée du pied droit (40e). Mais l'ancien joueur de l'OL est ensuite sorti sur blessure juste avant la mi-temps.