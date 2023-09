OL : coup dur confirmé pour Lyon dans le dossier Glasner

Si l’OL est toujours en course pour accueillir l’ancien coach de l’Eintracht Francfort Oliver Glasner, une annonce plombe déjà les plans de John Textor qui espérait une réponse rapide du technicien autrichien.

En effet, il y a quelques minutes, la fédération allemande a annoncé dans un communiqué le limogeage du sélectionneur de la Manschaaft Hansi Flick après la série de mauvais résultats de la sélection et la défaite face au Japon hier (1-4).

Si le patron de la DFB, Rüdi Voller, assurera dans un premier temps l’intérim face aux Bleus mardi, les entretiens pour le nouveau sélectionneur de l’Allemagne vont démarrer prochainement.

Selon Bild, Julian Nagelsmann (36 ans), démis de ses fonctions il y a quelques mois au Bayern Munich, est le favori pour le poste mais Oliver Glasner est aussi bien placé sur la short-list tout comme Louis van Gaal. Il est désormais plus que probable que Glasner prenne son temps avant de trancher sur son avenir.

🇩🇪 Rudi Völler, Hannes Wolf and Sandro Wagner will now take charge of German national team for Tuesday's friendly against France.



“The aim is to find a replacement for Hansi Flick as quickly as possible”, DFB statement confirms. pic.twitter.com/6KpAO4C7MP