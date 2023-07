OL : Cucci justifie l'appel auprès de la DNCG et fait une promesse

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

En fin d'après-midi, L'Equipe a confirmé que l'Olympique Lyonnais allait faire appel de la décision de la DNCG d'encadrer sa masse salariale et ses indemnités de transfert. Une décision attendue car les Gones estimaient avoir un dossier solide, même s'il a été chamboulé au dernier moment par John Textor. Sur le compte officiel de l'OL, le nouveau président exécutif, Santiago Cucci, a justifié cet appel et expliqué qu'il était confiant quant à une décision plus positive.

"On a des éléments nouveaux, on est sûrs de notre projet"

"Je vais être très clair : j'ai beaucoup de respect pour ce que fait la DNCG car elle assure une équité financière entre tous les clubs. Elle fait un travail remarquable, nécessaire au bon fonctionnement du championnat. Nous avions de très bons arguments. Des ventes vont arriver, certaines sont actées. Et on compte acheter des joueurs pour se renforcer. Dans une première analyse, ils ont estimé que nous devions revoir notre copie. Ce n'est pas grave. On est humbles. On va apporter plus de précisions. On va donc faire appel pour montrer notre sérieux et apporter plus d'éléments qui ont été demandés lors de la première réunion. On va arriver avec un dossier sérieux, bien constitués. On a des éléments nouveaux, on est sûrs de notre projet. On n'a rien caché. Je serai très heureux de travailler avec eux régulièrement pour instaurer une relation de confiance."

Santiago Cucci annonce que l'Olympique Lyonnais va faire appel de la récente décision de la DNCG. pic.twitter.com/imgJM7cTb6 — Olympique Lyonnais (@OL) July 12, 2023

