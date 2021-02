OL : Daniel Riolo déterre la hache de guerre avec Aulas

Zapping But! Football Club OL : le debrief du mercato des Gones

On le sait et ça ne date pas d'hier : Jean-Michel Aulas et Daniel Riolo ne sont pas les meilleurs amis du monde. Ces dernières semaines, le président de l'OL et le polémiste de l'After Foot étaient plutôt du genre à s'éviter. Ou du moins à ne plus tweeter l'un sur l'autre.

Riolo se paie Aulas pour son double discours

Mercredi, à l'issue de l'interview de Jean-Michel Aulas dans L'Equipe, Daniel Riolo a rompu le « pacte de non-agression » en critiquant les incohérences du président lyonnais en matière de gouvernance du foot français : « Il soutient Le Graët qui a pourtant pris la pire décision pour notre foot l'année dernière... Décision honnie par Aulas par ailleurs... Je sais, je sais, on va me dire que c'est de la politique... »

Et le trublion de RMC en a remis une seconde couche un peu plus tard suite à une autre citation d'Aulas sur le sujet : « Et Aulas sur BFM Lille critique Edouard Philippe par rapport à l’arrêt de la saison ? Mais il soutient Don Noel qui a voulu ça aussi ? En plus l’ex 1e ministre a dit qu’il avait eu face à lui que des gens désunis... Pffff j’ai mal à la tête devant tant d’incompétence dans notre foot ».

ITW d’Aulas ... il soutient Le Graet qui a pourtant pris la pire décision pour notre foot l’année dernière... décision honnie par Aulas par ailleurs... je sais je sais on va me dire que c’est de la politique... — Daniel Riolo (@DanielRiolo) February 24, 2021