OL : Daniel Riolo fustige Houssem Aouar

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Après la victoire ce mercredi de l'Olympique Lyonnais face à l'ESTAC (3-1), Daniel Riolo ne s'est pas montré tendre avec Houssem Aouar, qui peine à retrouver son meilleur niveau depuis plusieurs mois.

"Il a tout raté. S’il veut redevenir titulaire, il faut qu’il montre à Bosz que quand il rentre dans un ballon, il rentre vraiment dedans. Parce qu’avec les occasions ratées, on a l’impression qu’il était mollasson ! Il faut un peu de tranchant. Cette équipe de Lyon qui est en pleine progression, en plein épanouissement physique, qui court, qui rentre bien dedans, qui est tranchante à l’image de Paqueta et de Guimarães... Aouar, il faut qu’il se mette à ce niveau-là sinon il ne sera vraiment plus titulaire", prévient le journaliste de RMC Sport dans l'After Foot.

VICTOIRE !!

Menée à la pause, la #teamOL a renversé le match grâce à des buts des recrues @XS_11official et @emersonpalmieri puis de @LucasPaqueta97 🦾🔴🔵#OLESTAC 3-1 pic.twitter.com/iaGWsEK1RL — Olympique Lyonnais (@OL) September 22, 2021