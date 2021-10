OL : dans le rouge, Bosz fait une annonce stupéfiante à ses joueurs

Zapping But! Football Club PSG-OL : le débrief et la présentation de la semaine

Pendant la trêve internationale, Jean-Michel Aulas n'a pas manqué d’encenser Peter Bose pour sa méthode. Le président de l’OL saluait le professionnalisme et le tact avec lequel le technicien néerlandais savait s’y prendre avec ses joueurs. Il faut dire que l'intéressé semble désormais pleinement conscient du potentiel de son effectif... qu’il n’imaginait pas capable de jouer de la sorte !

« En ce moment, c’est complètement un autre OL. On voit une équipe qui joue ensemble, qui presse haut, qui joue avec beaucoup d’espace dans le dos, qui joue bien au foot. On a beaucoup progressé mais on n’est pas encore là où on veut aller, a-t-il affirmé hier soir sur RMC Sport. Je ne croyais pas que cette équipe pouvait jouer comme ça. Ça me donne beaucoup de confiance pour le futur. On a de la qualité dans l’effectif, on doit jouer ensemble. Après avoir encaissé le but à Nice par exemple, on a plus fait les choses ensemble. »

Rassuré par le potentiel de son effectif, Bosz n’en reste pas moins dans le rouge au niveau des résultats. « Neuvième du championnat, à 5 points du deuxième, Lens, et 3 points du 3e, Nice, l’OL est déjà dans le rouge, en déficit de points. Les 10 minutes vécues à Nice vont devoir être évacuées et corrigées », rappelle Le Progrès. Le RC Lens, en visite à Décines samedi (21h), est prévenu.

#Bosz dresse un bilan encourageant du début de saison et a "confiance" pour la suite

(OL Via RMC : https://t.co/2S1Qfqv3en) pic.twitter.com/QDqqftOSMv — OL+ (@OL__Plus) October 25, 2021