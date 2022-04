OL : Moussa Dembélé dépasse Karim Benzema

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : les Gones veulent piocher à l'Inter

Moussa Dembélé est une pièce maitresse de l’effectif lyonnais cette saison. L’ancien joueur du Celtic s’est fait une place dans l’équipe de Peter Bosz et ses performances lui permettent de faire mieux qu’un certain Karim Benzema.

En effet, avec son doublé contre Angers, à l’occasion de la 30ème journée de Ligue 1, Moussa Dembélé à inscrit son 43ème et son 44ème but avec l’OL en championnat. Il dépasse dans l’histoire du club Simo Nikolic et Karim Benzema (43 buts chacun).

🇫🇷 Moussa Dembélé a inscrit son 43e but en L1 avec l’OL. Il égale dans l’histoire du club 🇧🇦 Simo Nikolic et 🇫🇷 Karim Benzema. #OLSCO #TeamOL pic.twitter.com/tXuj0GJMwJ — PokerStars Sports FR (@PSSportsFR) April 3, 2022

Adam Duarte

Rédacteur