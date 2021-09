OL : Dembélé, joker médical, Shaqiri, Aouar, Bosz avait des choses à dire

Zapping But! Football Club PSG-OL : le débrief et la présentation de la semaine

Les absences de Juste et Dembélé

"Malo Gusto et Moussa Dembélé ne seront pas là. Pour Malo, il a joué beaucoup de matchs à 100% pour un jeune joueur. C'est un sprinteur, il a débuté tous les matchs parce que Léo était blessé, et voilà. Un joker médical pour remplacer Dembélé ? Non, on a de bons joueurs, donc ça ira. J'étais très déçu pour lui, mais c'est comme ça. Je suis inquiet bien sûr, mais ça fait quelques semaines que je le suis quand je vois le calendrier avec seulement deux jours de repos entre les matchs. Ca va se reproduire, malheureusement."

La dynamique actuelle

"Chaque victoire est bonne pour la confiance. On a changé notre façon de jouer, et les victoires aident. Un joueur qui gagne est un joueur totalement différent d'un joueur qui perd. Et puis en dehors du vestiaire, ça change pour le club, pour les supporters..."

Le niveau de la Ligue 1

"Depuis que je suis là, on me dit toujours de faire attention au prochain adversaire (rires). (...) Je ne suis pas surpris par le niveau de la L1, pour moi c'est un beau championnat. Il y a des attaquants costauds, rapides, qui savent jouer les contres, mais j'ai aussi vu des adversaires qui viennent nous chercher haut."

Shaqiri

"Shaq, il n'a pas toujours été titulaire à Liverpool, il n'a pas beaucoup joué, donc on est prudents avec lui, il faut faire attention. On sait que c'est un très bon joueur, mais il n'est pas encore à 100%, enfin je l'espère. Il n'est pas blessé en ce moment, il s'entraîne, il joue, c'est bien."

Aouar

"Pour Houssem, contre Troyes avec un peu plus de réussite il aurait mis deux buts et tout le monde aurait dit 'super'. Mais pour avoir des occasions il faut faire des appels, et il sait le faire, c'est un joueur intelligent. Sa sortie? Je regarde match après match, on a plusieurs bons joueurs, je n'ai pas toujours les mêmes besoins. Lucas Paqueta non plus n'a pas joué contre Strasbourg, par exemple."

Cherki

"Lui aussi peut jouer plus proche du but, c'est une autre possibilité. Depuis que je suis là, il est passé de 17 à 18 ans, ce qui veut dire qu'il est toujours très jeune. Il est très talentueux, on travaille beaucoup avec lui pour lui expliquer ce qu'on attend d'un joueur de l'OL. Il est de mieux en mieux à l'entraînement."

Propos retranscrits par RMC