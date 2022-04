OL : deux bonnes nouvelles face à West Ham, un petit miracle se profile avant l’OM !

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Peter Bosz avait la mine de mauvais jours dimanche au sortir du match nul miraculeux à Strasbourg (1-1). L’entraîneur de l’OL retrouve un peu le sourire ce matin. Selon L’Équipe, la grosse béquille sur le haut de la cuisse d’Anthony Lopes est en train de se résorber tandis que les examens cliniques passés par Houssem Aouar et Tanguy Ndombele n’ont pas révélé de lésion. C’est la raison pour laquelle Lyon n’a pas souhaité communiquer sur les blessures de ses trois titulaires : l’espoir grandissait, hier, sur la possibilité de les voir dans le groupe communiqué ce soir contre West Ham.

« La présence de Lopes face aux Hammers ne fait plus beaucoup de doute, poursuit le quotidien sportif. Houssem Aouar devrait également être de la partie et fera un test à 16h30. L’incertitude majeure concerne Ndombele. Blessé derrière la cuisse gauche à Strasbourg, le milieu de terrain est encore gêné et l’OL ne prendra pas le risque d’aggraver sa douleur. Il pourrait tout de même faire partie du groupe pour affronter West Ham, mais une décision sera prise au dernier moment quant à sa participation. »

Pendant ce temps, à l’infirmerie, le joueur le plus indispensable à Bosz poursuit sa convalescence : victime d’une lésion méniscale à l’entraînement après la dernière trêve internationale, Maxence Caqueret récupère plus vite que prévu. Le milieu de terrain de l’OL pourrait revenir avant le déplacement à Marseille (le 1er mai) mais absolument aucun risque ne sera pris avec lui malgré les bons signaux envoyés depuis Lyon.

"But en or"



Voici la une du journal L'Équipe du 13 avril 2022 : https://t.co/Ye4lQdfsGz pic.twitter.com/ra5TDouJwt — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 12, 2022

Pour résumer Anthony Lopes, Houssem Aouar et Tanguy Ndombele ont tous les trois quitté prématurément la pelouse de la Meinau en boitant bas dimanche (1-1) mais tout n’est pas perdu avant la réception de West Ham jeudi en ligue Europa (21h).

Bastien Aubert

Rédacteur