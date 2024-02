OL : deux Gones volent au secours de Gift Orban

Zapping But! Football Club OL : Fabio Grosso, bonne ou mauvaise idée ?

L'OL a confirmé son redressement hier en s'imposant à Metz (2-1) mais Gift Orban est passé à côté de son match. L'attaquant a essuyé les critiques des journalistes. «Titulaire à la place de Benrahma, l’attaquant nigérian a réalisé une première période cataclysmique», a commenté L’Equipe avec la note de 2, comme Le Progrès.

Benrahma et Laczazette avec lui

"Gift Orban… ce n’est pas vraiment son poste aussi", a glissé Saïd Benrahma, interrogé sur le match de son coéquipier. Orban avait déjà reçu le soutien d'Alexandre Lacazette, à l’heure où son comportement était montré du doigt. «Je pense que ça se passe bien pour lui, avait soutenu l'attaquant. Il est assez marrant dans le sens où il dit beaucoup de choses au second degré. Je pense que pour les personnes qui ne l’ont pas cerné au début, ça paraissait un peu bizarre, mais en fait il a beaucoup d’humour. Il a faim de progression, il a envie d’aider l’équipe et de marquer beaucoup de buts. Il a ce côté-là en lui pour progresser et aider l’équipe à remonter au classement».

