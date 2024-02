OL : deux retours et un coup dur pour Sage avant Metz

Zapping But! Football Club OL : un retour de Juninho à Lyon, bonne idée ou pas ?

Sorti prématurément lors de la victoire contre Montpellier (1-2), le 11 février dernier, en raison d'une blessure aux ischios-jambiers et absent le week-end dernier face à l'OGC Nice (1-0), le milieu de terrain de l'OL, Corentin Tolisso, n'irait pas mieux.

Tolisso toujours absent de l'entraînement, Lovren et Henrique de retour !

Et pour cause, l'ancien joueur du Bayern Munich aurait manqué ce mercredi matin à l'appel de l'entraînement collectif des Gones, d'après Olympique-et-Lyonnais. Mais à quatre jours du déplacement sur la pelouse du FC Metz, en match de clôture de la 23e journée de Ligue 1, l'entraîneur rhodanien, Pierre Sage, auraient enregistré durant cette séance les retours de blessure de Dejan Lovren et Henrique, qui étaient, eux aussi, touchés aux ischios-jambiers.

Podcast Men's Up Life