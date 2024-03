OL : encore une mauvaise nouvelle pour Lacazette

Zapping But! Football Club OL : Fabio Grosso, bonne ou mauvaise idée ?

Alexandre Lacazette peine à se remettre de sa béquille reçue mardi dernier lors du quart de finale de la Coupe de France entre l'Olympique Lyonnais et le RC Strasbourg, remporté par les hommes de Pierre Sage aux tirs au but (0-0, 4-3 t.a.b.).

Lacazette encore absent ce mercredi de l'entraînement !

Forfait le week-end dernier pour le choc face au RC Lens (0-3) et absent ce mardi pour la reprise de l'entraînement, le meilleur buteur de l'OL cette saison aurait de nouveau manqué l'entraînement collectif de ce mercredi, d'après le compte X @GonesArea. Sa présence pour le déplacement ce samedi (17h) sur la pelouse de Lorient semble donc de plus en plus compromise.

Alexandre Lacazette était absent de l'entraînement du jour ❌ pic.twitter.com/oshXkJhzJK — 𝗚𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗔𝗿𝗲𝗮™ (@GonesArea) March 6, 2024

