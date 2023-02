OL, Équipe de France : Aulas s'immisce dans l'épineux dossier Le Graët à la FFF

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : Qu'attendre des futurs investisseurs américains de l'OL ?

C'est demain qu'est prévu le prochain comité exécutif de la Fédération Française de Football (FFF). Nécessairement attendu alors que Noël Le Graët, son président, est poussé à la démission depuis plusieurs semaines et la publication d'un audit accablant. En attendant qu'une décision soit prise, et une solution trouvée, Jean-Michel Aulas, dans les colonnes de l'Equipe, donne son point de vue.

Et garantit que tout pourrait vire rentrer dans l'ordre. "Je pense qu’il aurait intérêt à prendre du recul pour assurer sa défense et pouvoir expliquer, dans ce qui lui a été reproché, ce qui est acceptable et ce qui, de son point de vue, ne l’est pas. C’est quelqu’un de bien qui a pris conscience que la Fédération pouvait, au gré de ce qui se passe actuellement, être très pénalisée. Donc, je pense qu’il ne va pas rajouter à son problème personnel un problème à la Fédération, qui pour lui passe avant tout. Noël veut faire passer l’intérêt de la FFF avant le sien."

Réponse demain.