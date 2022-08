OL - ESTAC : Tetê et les Lyonnais se reprennent, Troyes prend cher

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : le club insiste pour Lucien Agoumé

Il ne fallait pas être en retard au Parc OL afin d'assister à la rencontre opposant les Lyonnais aux Troyens. Car c'est dès la 3e minute que les joueurs de Peter Bosz ont trouvé la faille, profitant d'un énorme loupé de Adil Rami. Ce dernier, voulant effectuer une passe en retrait à son gardien, n'assurait pas sa passe et laissait Alexandre Lacazette tromper Gallon de près du pied gauche. (1-0, 3e).

​En dépit de cet avantage, et d'une possession de balle importante (67%), les Lyonnais ne montraient pas grand chose par la suite, incapables de se créer une véritable occasion dans le jeu. Et à quelques minutes de la pause, alors que Baldé débordait côté droit, Tagliafico le crochetait et provoquait un pénalty logique. Pénalty transformé par Tardieu (1-1, 38e). Quatre minutes plus tard, Lacazette inquiétait Gallon d'une jolie frappe croisée que le gardien troyen détournait.

Au retour des vestiaires, les Lyonnais reprenaient leurs bonnes habitudes en marquant d'entrée. Un but signé Tagliafico qui, seul dans la surface de réparation, catapultait au fond des filets une remise de Tetê (2-1, 47e). Deux minutes plus tard, c'est ce même Tetê qui offrait le break aux Gones en poussant, de la tête et dans le but vide, un ballon renvoyé par Gallon après une frappe de Paqueta (3-1, 49e).

L'OL, plus à l'aise, pillait dés lors dérouler et s'offrait même quelques occasion de marquer un 4e but (Toko Ekambi, 54e). Avant que l'intenable Tetê, servi par Caqueret, s'offre un doublé sur une lumineuse frappe du pied gauche au premier poteau (4-1, 75e). C'était le score final. Les Lyonnais ont désormais deux victoires en deux matches, leur rencontre du week-end dernier à Lorient ayant été reportée.