OL : Fabio Grosso déjà prêt à faire ses valises ?

Zapping But! Football Club OL : Fabio Grosso, bonne ou mauvaise idée ?

"La crise connue dans la semaine au sein du vestiaire lyonnais donne des obligations à l’entraîneur lyonnais, qui devrait resserrer son groupe pour Marseille et Metz. S’il échoue, il se passera quelque chose" : voilà ce qu'écrit Christian Lannier, qui suit de longue date l'actualité de l'OL pour Le Progrès, ce jeudi soir. Faut-il y voir un ultimatum posé par John Textor ? A priori non...

Pourtant, Textor le soutiendrait encore

"L’intéressé ne veut plus rien laisser passer, poursuit Christian Lannier. Il devait s’octroyer une soirée de libre jeudi soir, mais l’a finalement passée au club, à parler, échanger. Il veut tout savoir. Il a pour l’instant un élément plaidant en sa faveur : la confiance de John Textor. L’homme est dans l’urgence absolue. Les deux prochains matches à Marseille (dimanche) et devant Metz vont être cruciaux. On saura si les joueurs ont lâché. Personne ne sait s’il pourra redresser la barre". Ni ce qu'il se passera, en cas de nouvel échec, mais ce changement annoncé par Le Progrès pourrait bien venir de l'Italien lui-même, et d'une possible démission...

En urgence absolue, Fabio #Grosso a deux matches pour sauver la mise

(Le Progrès 💶 : https://t.co/9IJc0wKL8E) pic.twitter.com/4mIRIa8yWA — OL+ (@OL__Plus) October 26, 2023

Podcast Men's Up Life