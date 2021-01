OL - FC Metz (0-1) : Rudi Garcia se plaint de l'arbitrage et lance le derby face à l'ASSE

Gros coup pour l'OL qui s'est incliné, à domicile, face au FC Metz (0-1). Au micro de Telefoot, Rudi Garcia a déploré le manque de justesse devant le but de ses ouailles : "C’est une défaite au goût amer. La défaite n'est pas méritée. Mais on doit faire un peu plus. 22 tirs, 20% cadrés, faut pas s’étonner de ne pas marquer de buts… Sur tous les matches, c’est ça. C’est notre efficacité offensive qui fait la différence. On ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes. Les faits de jeu n’ont pas été favorables. On n’a pas assez cadré nos tentatives. On aurait pu le gagner sans crainte. Quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas le perdre. Peut-être qu’il y avait faute au départ du but messin… Mais bon… C’est comme ça."

Le coach des Gones a pesté contre le but refusé à Karl Toko Ekambi : "On pensait tous que l’on menait un à zéro, et avec une équipe très atlétique, il faut marquer. C’est juste incompréhensible pour moi mais ce n’est pas à cause de ça qu’on perd ce match… La VAR est-elle trop cruelle ? Oui. Tout ce qui est cartésien, ça va aider à arbitrer. Mais tout ce qui est interprétation, ça reste un choix humain, avec un homme derrière un écran. C’est difficile mais il faut l’accepter. Je n’ai pas compris en quoi le but pouvait être refusé. Mais, on aurait dû plus cadrer nos frappes."

Pour rattraper ce faux pas, l'OL se devra de remporter le derby face à l'ASSE. Rudi Garcia a lancé un message à ses joueurs : "On a intérêt à se remobiliser. On perd deux places au classement ce soir, c’est énorme. Il faut retrouver le goût de la victoire dès dimanche. Il faudra gagner ce derby pour enclencher une marche en avant. Peu importe, ce sera onze Stéphanois contre onze Lyonnais. Cela ne change pas grand chose (n.d.l.r : les cas de Covid-19 dans l'effectif de l'ASSE)."