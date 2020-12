OL – FC Nantes (3-0) : Garcia évoque la course au titre, le Mercato et lâche une pique sur l'arbitrage

Sur la place de leader

« La priorité était de gagner, de prendre trois points, et ensuite de gagner largement pour passer devant Lille au goal-average. Le score aurait pu être plus large mais on a buté sur un très bon gardien, surtout en seconde période. On est très satisfaits car le plus important pour nous est d'éloigner le quatrième du classement. C'est un match sérieux, on a pris du plaisir. On était premiers à égalité avec Lille avant le match, on l'est toujours ».

Sur Lucas Paqueta

« Ce soir c'est bien pour Paqueta, il marque son premier but et c'est aussi lui qui frappe sur le but de Tino (Kadewere). Je suis content pour lui, il mérite, il fait les efforts ».

Sur le Mercato à venir

« Si vous pouviez me laisser jusqu'au 1er janvier avant de parler Mercato (sourire) Est-ce que ce groupe a envie de continuer ensemble ? Il faudra leur demander mais je pense. On voit que les joueurs sont heureux, on aimerait continuer à jouer tous les trois jours, mais la trêve va aussi faire du bien. »

Sur l'arbitrage

« A 3-0, j'ai essayé de gérer les joueurs exposés pour Lens. Malheureusement, Marcelo manquera Lens. Enfin j'espère que non. On va voir ce qu'on peut faire avec le club pour faire annuler son carton jaune. Personnellement, il me paraît injustifié. Peut-être que je me trompe mais pour moi, il glisse … Et comme il glisse il ne peut rien faire d'autre que voir le ballon toucher sa main et sa tête. Avant de me prononcer, je vais revoir les images mais le carton me semble assez hallucinant. Même si Monsieur Buquet a fait un match parfait... »