OL - FC Nantes : Bosz annonce un retour de taille et fait une annonce forte sur son avenir

Dès sa prise de parole, Peter Bosz avait le sourire pour évoquer le retour de Maxence Caqueret à l’entraînement. « Il s’est entrainé aujourd'hui pour la première fois avec nous. Je suis heureux qu'il soit là, a-t-il lâché en conférence de presse. Jason Denayer ne s’entraîne toujours pas avec nous. Sinalt Diomandé et Rayan Cherki ne sont toujours pas là. Thiago Mendes est suspendu pour la fin de saison. On joue pour nous, pour les supporters. Ces deux derniers matchs sont tout de même importants. Cette saison n'est pas celle qu'on souhaitait, ni moi, ni le club, ni les supporters. »

Remonté à bloc, le coach de l’OL veut terminer la saison sur une bonne note. « J'ai envie de montrer, de prouver autre chose. Quand je suis arrivé ici, c'était nouveau, a-t-il affirmé en se projetant sur la saison prochaine. On doit progresser sur l'attitude. On doit être plus compétitifs. Le plus important est d'apprendre des erreurs. Quand on regarde les grands clubs en Europe, il faut du temps pour mettre en place une philosophie de jeu pour gagner des titres. Avec mon staff et les dirigeants du club, on sait qu'on peut faire mieux la saison prochaine. »

Bosz lancera des jeunes... la saison prochaine !

Interrogé au sujet de l’intégration des jeunes, Bosz a été clair. « Quand tu signes en juin, il y a très peu de temps d'adaptation. Je connais très bien mes joueurs maintenant, et la Ligue 1, a-t-il martelé. C'est super pour l'OL de gagner la Gambardella. Le plus important, c'est qu'ils arrivent chez les pros. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'en intégrer certains pour les deux derniers matchs. Ce sera plus opportun en début de saison prochaine. »

L’entraîneur des Gones a enfin eu un bon mot pour le FC Nantes : « Nantes est une meilleure équipe qu'en début de saison. Leur victoire en Coupe de France est méritée. »

