OL, FC Nantes : Domenech balance un scud sur Juninho !

Zapping But! Football Club OL : les meilleures déclarations de l'année 2020

Il y a une semaine, Rudi Garcia réglait ses comptes avec Juninho. Débarqué de l’OL en fin de saison, l’ancien entraîneur de l’OM disait tout le mal qu’il pensait des relations tissées avec son directeur sportif depuis son arrivée fin 2019. Raymond Domenech ne semble pas loin de lui donner raison !

« Est-ce que les directeurs sportifs savent rester à leur place ? L’entraineur gère son équipe et ne doit pas avoir d’interférences. C’est négatif pour le club. Chacun a sa place. Le directeur sportif doit intervenir si l’entraîneur lui demande. Mais pas dans son dos. Parce qu’il n’y a rien de plus mortel que ça. Et je comprends que Rudi ait pu le reprocher, explique l’ancien coach du FC Nantes au micro de BFM TV. Si Juninho est en train de passer ses diplômes et qu’il veut être entraîneur à la place de l’entraîneur, tous ceux qui vont arriver tant qu’il n’aura pas eu son diplôme, il y a aura des problèmes. Le vrai problème de l’OL maintenant sera ce positionnement du directeur sportif qui veut être calife à la place du calife. »

Domenech valide l'option Bosz mais...

Au sujet de la nomination de Peter Bosz sur le banc de l’OL, Domenech a validé ce choix : « Ce n’est pas le plus mauvais choix. Parce que d’abord il parle français. Il a vécu en France, rappelle l’ancien sélectionneur des Bleus. En arrivant de l’Ajax, il a une culture de la mise en avant de la formation. L’objectif, c’est aussi de faire jouer les jeunes et de faire la promotion des joueurs. Ce n’est pas parce que je suis le président du syndicat des entraîneurs que je suis opposé aux étrangers, quand ils ont un profil qui semble adapté à ce que recherche l’OL. Laissons-lui la possibilité de mettre en place ce qu’il peut faire. Et laissons-lui du temps. »