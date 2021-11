OL : frictions avec Paqueta, coup dur pour Bosz avant Montpellier

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : La question de la semaine

Si l'OL récupère Jérôme Boateng ce dimanche à Montpellier, les Gones ont perdu un défenseur jusqu'à la fin de l'année. En effet, absent du groupe pour le déplacement dans l'Hérault, Sinaly Diomandé souffre d'une blessure sérieuse.

Victime d'une entorse à la cheville la semaine passée, l'international ivoirien ne rejouera pas avant le début d'année 2022 selon L'Equipe. D'ores et déjà forfait pour les six prochains matchs de l'OL en championnat, en Coupe d'Europe et en Coupe de France, Diomandé ne devrait pas être de retour avant la réception du PSG le 9 janvier prochain.

Un coup dur pour Peter Bosz qui peut néanmoins toujours compter sur quatre éléments dans ce secteur avec Jason Denayer, Jérôme Boateng, Damien Da Silva et Castello Lukeba.

Par ailleurs, L'Équipe fait savoir que Lucas Paqueta en a ras-le-bol de dépanner en pointe et ne s'est pas privé pour le faire savoir en interne ! « Il n’avait déjà pas vraiment apprécié, et c’est un euphémisme, de voir son nom couché en 9 contre l’OM alors qu’il comptait enfin redescendre au milieu, peut-on ai si lire dans le quotidien sportif. Bosz ne devrait donc pas le titulariser devant à Montpellier pour une dernière pige. Il sait l’irritation de son joueur et cela ne paraît pas une bonne idée de poursuivre dans cette voie. Paqueta retrouvera donc le côté droit du milieu. »

