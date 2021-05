OL : Garcia désigne le grand responsable de son départ

Lorsqu'il était à l'OM, Rudi Garcia était moqué pour sa propension à rejeter la faute des mauvais résultats sur les autres. Passé à Lyon, il n'a pas changé ses mauvaises manies. Dimanche soir, après l'officialisation de la 4e place de l'OL, et donc de l'échec dans la course à la Champions League, il a annoncé sa volonté de ne pas continuer, lui qui est en fin de contrat et qui repousserait une éventuelle proposition de prolongation. Sous-entendant qu'il existait des tensions en interne qui l'empêchaient de se projeter vers l'avenir. Aujourd'hui, on sait qui était dans son viseur…

"Que cherche Juni, à prendre le poste ?"

"Ici, il y avait trop de dissensions dans ma relation avec Juninho. Ça s'est bien passé au début. Les choses ont commencé à se gâter sans que je m'en aperçoive. Après deux ou trois victoires en novembre, le directeur sportif ne venait plus me féliciter. J'ai découvert que quand les recrues brésiliennes ne jouaient pas, il n'était pas heureux. Il aurait préféré gagner, mais avec ses joueurs. Il s'est beaucoup investi, et c'est une qualité, mais je pense certainement qu'il a dû leur promettre d'être titulaire. À la trêve hivernale, je suis allé voir Vincent Ponsot, et je lui ai dit : « Qu'est-ce qui se passe ? Que cherche Juni, à prendre le poste ? Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Je lui laisse les clés s'il les veut."

"Mais il s'était déjà fâché avec tout le monde, avec Bruno Cheyrou, en qui il voyait peut-être un concurrent. Avec Vincent Ponsot en septembre et c'est même moi qui ai calmé le jeu avec Juni pour recoller les morceaux. Je lui disais que Bruno était à sa disposition, etc. Et demandez même du côté du centre de formation…"