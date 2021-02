OL : Garcia sait déjà qui fera gagner les Gones à Brest

Battu par Montpellier (1-2) à la surprise générale, la semaine passée, l'Olympique Lyonnais pensait avoir fait une très mauvaise opération dans la course au titre. Mais le LOSC n'étant pas parvenu à s'imposer à domicile contre Brest (0-0), les Gones ont certes reculé d'un cran (ils sont désormais 3es) mais ils ne sont qu'à trois longueurs de la tête, toujours détenue par les Dogues.

Alors que son équipe s'apprête à défier Brest, qui a donc tenu Lille en échec, au stade Francis Le Blé, Rudi Garcia a dévoilé le nom du joueur qui allait permettre à l'OL de revenir avec les trois points de Bretagne : "La défaite contre Montpellier est autant due à un manque d'efficacité offensive qu'à qu'une erreur d'Antho (Lopes). Il a de la bouteille, il est expérimenté, fait partie des meilleurs gardiens de France. Il doit continuer à avoir confiance en lui comme on a confiance, il va nous faire gagner à Brest et tout ira bien".

Il faudra peut-être aussi qu'un Gone marque un but pour ramener la victoire du Finistère mais l'essentiel, c'est que Rudi Garcia maintient sa confiance à son joueur.

"Nothing is settled."



