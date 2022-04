OL - Girondins : les tops et les flops d'un cavalier seul lyonnais

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : quelles perspectives pour l'OL en cas d'absence de Coupe d'Europe en 2022-23 ?

Les tops

Moussa Dembélé : c'était son 100e match de Ligue 1 cet après-midi et l'attaquant l'a fêté avec un quadruplé. Hélas pour lui, heureusement pour les Girondins, il a été signalé hors-jeu sur deux d'entre eux. Mais il a tout de même ouvert le score à la 20e minute. C'est la huitième fois que ça lui arrive cette saison, aucun autre joueur de L1 n'a fait mieux. Preuve de son importance pour l'OL et de ses qualités d'opportunisme. Quand il est aussi mobile, aussi inspiré à la finition et dans les ouvertures, il constitue un danger constant. Comme il l'a prouvé à la dernière seconde en inscrivant le but du 6-1, de près.

Karl Toko-Ekambi : son deuxième but, inscrit à la 68e, est un petit bijou, même s'il semble légèrement hors-jeu au départ. Lancé dans la profondeur, l'attaquant camerounais pique délicieusement son ballon au-dessus du gardien bordelais. En première période, il avait profité de la grosse boulette de ce même gardien pour marquer de la tête. Lui aussi est difficilement arrêtable, quand il est dans un bon jour. Dommage que ça arrive trop rarement !

Lucas Paqueta : des ouvertures bien dosées, des inspirations et un but, en toute décontraction, lors d'un cafouillage dans la surface. Lucas Paqueta a brillé cet après-midi, bien aidé il est vrai par l'apathie bordelaise. Diminué jeudi face à West Ham (0-3), il a lui aussi montré aux supporters lyonnais, qui faisaient la grève des encouragements, qu'il valait mieux que ce qu'il a montré. Une performance de ce type à Marseille dans une semaine et la réconciliation sera consommée !

Les flops

Mbaye Niang : on a appris qu'il avait joué à la 64e minute, quand David Guion l'a remplacé par Rémy Oudin. L'ancien Rennais n'a rien réussi de bon. Il faut dire qu'il a très peu tenté, déjà parce qu'il n'a reçu quasiment aucun ballon exploitable et aussi parce qu'il a été mis sous l'éteignoir par la défense rhodanienne. Une vraie mauvaise pioche pour le FCGB...

Gaëtan Poussin : ça aurait été sa première boulette, on aurait mis ça sur le compte de l'inexpérience. Mais là, ça commence à faire beaucoup. A la 27e minute, alors que l'OL venait d'ouvrir le score, le gardien bordelais a hérité d'un ballon en retrait. Il a voulu le dégager au loin mais le cuir a rebondi sur son pied d'appui et sa volée a donc atterri à deux mètres, sur la tête de Toko-Ekambi. Spectateur sur les autres buts lyonnais, il n'a quasiment pas réalisé d'arrêt décisif de tout le match. La triste polémique avec Benoît Costil coûte décidément très cher !

Yacine Adli : alors que l'AC Milan file vers son premier titre de champion depuis 11 ans, il doit se demander ce qu'il va bien pouvoir faire de Yacine Adli. Car sa recrue de l'été dernier, qui devrait débarquer en Lombardie cet été, ne montre absolument rien de bon depuis des mois. Si les Girondins ont pris une rouste aujourd'hui, c'est aussi parce qu'ils ont pris l'eau au milieu. Où l'ancien Parisien n'a aucune influence. Pas inspiré offensivement, trop tendre défensivement, dilettante avec le ballon... Il va lui falloir montrer autre chose s'il veut porter un jour le maillot rossonero !

Pour résumer Trois jours après sa douloureuse humiliation de l'Europa League, l'OL s'est remis dans le sens de la marche en écrasant des Girondins de Bordeaux apathiques (6-1) au Groupama Stadium. Plusieurs Gones ont brillé lors de cette partie.

