OL, Girondins : Marcelo en remet une couche sur l'affaire des flatulences

Ce mardi, Marcelo a tenu à démentir les informations comme quoi il aurait été mis à l'écart de l'Olympique Lyonnais pour des flatulences. "Grâce à L'Équipe, après un long moment, je dois revenir sur Twitter pour nier toutes les allégations. Le journalisme de nos jours est une blague !", a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Ce mercredi, le défenseur central brésilien, qui évolue désormais aux Girondins de Bordeaux, en a remis une couche sur cette affaire. "Merci pour l'audience ! De nos jours, quand ils mentent à propos d'un pet, c'est plus important qu'une information honnête. Les gens sont tellement bizarres", a-t-il regretté.

Thanks for the audience! Nowadays, when they lie about a fart is more important than an honest information. People are so weird 😅😅 pic.twitter.com/wKrEB6kmTK