OL - Glasgow Rangers : les Gones ratent le grand chelem, ce qu'il faut retenir du match

A retenir : le Grand chelem raté, l’OL égale malgré tout sa meilleure perf’

Ce jeudi, l’OL avait l’occasion de réaliser un grand chelem en phase de groupe d’une Coupe d’Europe. Une première dans l’histoire du club qui n’avait jusqu’à présent jamais fait mieux qu’un 16 points/18. Lyon pouvait aussi devenir le 2e club français, après le PSG 1994-95, à réaliser une telle performance. Malheureusement, les Ecossais ont tenu et empêché l’OL de glaner ce si symbolique 6e succès en six matchs.

A la loupe : Cherki décisif, Dembélé et Vogel décevants

Cherki monte en régime

Déjà double buteur à Brondby quinze jours plus tôt, Rayan Cherki a passé la vitesse supérieure en Europe. C’est grâce à un de ses coups d’éclat que l’OL est revenu dans le match… bien aidé par la maladresse du défenseur des Rangers Bassey (48e). Il s’est parfois embrouillé sur des gestes mais on lui demande d’être décisif et il l’est.

Dembélé, retour compliqué

Capitaine de l’OL ce soir du fait des présences sur le banc de Léo Dubois et Houssem Aouar, Moussa Dembélé est loin d’être revenu à son niveau de confiance du début de saison. L’ancien joueur du Celtic, club ennemi des Rangers, est passé à côté de son match, discret dans la zone de vérité et incapable de convertir la belle offrande de Xherdan Shaqiri alors qu’il était tout seul (10e) …

Vogel, baptême compliqué

Pour sa première titularisation à droite de la défense, Hugo Vogel (17 ans) a quand même pas mal souffert. Malmené par Kent sur la tentative sur le poteau de Roofe (24e), le jeune Lyonnais a également vite été éliminé par Kamara sur le but de Wright (41e). Défensivement peu rassurant et offensivement discret, un match difficile pour lui jusqu’à son remplacement par Léo Dubois à l’heure de jeu.

La tuile : Karl Toko Ekambi blessé et incertain pour Lille Si Peter Bosz avait choisi d’économiser une grande partie de ses titulaires du moment sur ce match, le Néerlandais accuse quand même un gros coup dur sur ce match avec la sortie de Karl Toko Ekambi, victime d’un pépin musculaire et obligé de quitter les siens à la 44e minute.

L’image : les Ultras avaient plus la tête au Qatar qu’à l’OM

Credit Photo - Icon Sport

On se demandait quelle serait l’ambiance du Groupama Stadium au lendemain de la sanction décidée par la LFP suite à OL - OM. Dans un stade largement clairsemé et pour un match sans enjeu, il n’y a pas eu de démonstration de force des Ultras. Si le Virage Sud a lâché quelques chants insultants à l’égard de la LFP, le Kop Virage Nord s’est surtout distingué par une banderole … contre la Coupe du Monde au Qatar.