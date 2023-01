OL : grâce à John Textor, Jean-Michel Aulas voit grand pour Lyon en 2023

Comme il en a l'habitude chaque année, Jean-Michel Aulas utilise Twitter pour ses vœux aux supporters de l'OL. Alors que le club vient de passer sous pavillon américain avec le rachat par John Textor acté au 19 décembre dernier, le boss historique du club a fait part de son optimisme pour l'avenir :

« Je vous souhaite à vous et vos familles une très belle année 2023. Qu’elle puisse vous apporter joie, bonheur et réussite. Un nouveau cycle commence pour rendre l’OL plus fort et relever les challenges majeurs de ces prochaines années. Aux côtés de John Textor, autour de Sonia (Bompastor) et Laurent (Blanc), l’OL se sent prêt à affronter l’avenir avec de réelles chances de succès ! Ensemble, avec vous, je suis convaincu que nous serons plus forts. Très belle année 2023 à vous toutes et tous. Nous sommes l’Olympique Lyonnais! »