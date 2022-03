OL : grave blessure pour Maxence Caqueret

Zapping But! Football Club L'OL doit-il se battre pour conserver Emerson Palmieri ?

L'Equipe vient d'annoncer que Maxence Caqueret s'était blessé ce mercredi, lors de l'entraînement de l'OL. Le jeune milieu de terrain, qui revenait tout juste du rassemblement de la sélection Espoirs, a été contraint de mettre un terme prématuré à la séance. Il souffrirait d'un genou et serait d'ores et déjà forfait pour le match contre Angers de dimanche. Il devrait également faire l'impasse sur le choc contre West Ham en quarts de finale de l'Europa League jeudi prochain.

Des examens plus approfondis devraient avoir lieu sous peu pour déterminer la nature exacte de sa blessure et, plus important, la durée de son indisponibilité. Pour l'heure, le pire est à craindre...

info l’⁦@lequipe⁩

Maxence Caqueret s’est blessé vraisemblablement à un genou. Il ne sera pas là dimanche, ni jeudi. A voir pour la suite… https://t.co/e9pfxwRn5h — hugo (@hugoguillemet) March 30, 2022

Pour résumer Le milieu de terrain de l'OL Maxence Caqueret s'est blessé ce mercredi et manquera au minimum les deux prochains matches en attendant un examen plus approfondi. Ce serait un gros coup dur pour les Gones s'il devait être absent longtemps.

