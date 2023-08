OL : Textor mis sous pression par son principal soutien

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

John Textor, qui est officiellement devenu l'actionnaire majoritaire à hauteur de 78% de l'Olympique Lyonnais depuis le 19 décembre dernier, pourrait bientôt être frappé par un gros coup dur.

Un soutien financier de Textor sur le point de se retirer d'Eagle Football ?

Et pour cause, le fond d'investissement Ares, associé à John Textor au sein de la holding Eagle Football, qui détient l'OL et plusieurs autres clubs, serait prêt à revoir sa position au sein d'Eagle Football et pourrait donc bien se retirer, d'après le média américain Bloomberg. La raison ? Ares serait de plus en plus intéressé pour investir dans Chelsea. Et comme Eagle Football possède des parts dans un autre club anglais (Crystal Palace) et qu'il n'est possible de détenir deux clubs du même championnat, Ares pourrait donc quitter la holding. L'OL n'est donc pas directement concerné mais pourrait être touché par ricochets.

Ares Weighs Loosening Crystal Palace Ties to Focus on Chelsea



With @hellierd and @irenegperez https://t.co/fcy2QBV8Rc — Silas Brown (@silasfelixbrown) August 15, 2023

