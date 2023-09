OL : Grosso a pris une nouvelle décision radicale avec ses joueurs

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

La rupture est bel et bien en marche à l’OL. Après avoir remis les joueurs lyonnais au travail, avec une première double séance notamment concoctée dès mercredi, le remplaçant de Laurent Blanc sur le banc de touche s’est encore distingué en rétablissant une mesure dénigrée par son prédécesseur : la mise au vert. « Blanc n’était pas un adepte de cette pratique. En général (sauf pour les matchs à 13h), ils partaient le matin du match et prenaient juste une chambre d’hôtel à la journée », rappelle Le Progrès.



Grosso a rétabli les mises au vert à l'OL

Grosso, lui, a pris l’avion avec ses troupes dès hier soir en ce sens ! En coulisses, le champion du monde 2006 laisse à son préparateur physique Francesco Vaccariello l’animation des vingt premières minutes de chaque séance d’entraînement. « On fait un échauffement de match, souffle un joueur de l’OL dans L’Équipe. C’est tout con mais ça nous donne un rituel et, au moins, on sait déjà ce qui nous attend avant une rencontre. »

Avant #SB29OL, Fabio #Grosso rétablit la mise au vert 🏃‍♂️⤵️



« Laurent #Blanc n'était pas un adepte de cette pratique. En général (sauf pour les matchs à 13h), ils partaient le matin du match et prenaient juste une chambre d’hôtel à la journée. »#TeamOLhttps://t.co/AvQfBfvlMf — Social Gones (@SocialGones) September 21, 2023

Podcast Men's Up Life