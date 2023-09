OL : Grosso a pris une première décision radicale avec ses joueurs

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Un champion du monde en remplace un autre sur le banc de l’OL. Sacré en 2006, Fabio Grosso a pris la succession du lauréat 1998 Laurent Blanc pour tenter de relancer une équipe à la dérive cette saison. Pour ce faire, l’Italien de 45 ans ne badine pas. Alors que les joueurs lyonnais avaient pris l’habitude, avec le Cévenol, d’être tranquilles le lendemain des matches, et parfois le surlendemain, ils ont été appelés à Décines pour un entraînement, hier après-midi, moins de vingt-quatre heures après un nul piteux face au Havre à domicile (0-0).

Rupture consommée avec Blanc ?

Un quart d’heure de la séance a été ouvert à la presse et on a pu voir Grosso, en jogging et crampons, donner ses premières directives d’entraîneur de l’OL, entouré de son staff, avant d’envoyer des frappes du pied gauche dans un but vide, pendant le décrassage. Les médias ont pu filmer et prendre des photos, ce qui marque une première rupture avec l’ancien staff.

Volonté d'ouverture de Fabio #Grosso. Entraînement cet après-midi à 16h. Les médias vont pouvoir filmer / prendre des photos... #OL — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) September 18, 2023

