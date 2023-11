OL : Grosso mis à pied, un autre ancien coach de l’OM que Sampaoli est visé !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

RMC Sport confirme : les jours de Fabio Grosso sur le banc de l'OL sont comptés. « Fabio Grosso et son staff ont été mis à pied ce matin, assure L’Équipe. Pierre Sage assurera l’intérim pour la séance du jour, le match à Lens de samedi, et probablement le déplacement à Marseille. »

Tudo aussi visé pour l'après Grosso

La radio sportive va plus loin et donne le nom des trois entraîneurs envisagés par l’OL pour la suite des opérations : Bruno Genesio, Igor Tudor et Jorge Sampaoli. Juninho aurait un bon feeling avec le coach argentin...

🚨 Les jours de Fabio Grosso sur le banc de l'OL seraient comptés. Le club songerait à Pierre Sage, directeur du centre de formation, pour assurer l'intérim, et trois noms circulent pour la suite des opérations : Bruno Genesio, Igor Tudor et Jorge Sampaoli. — RMC Sport (@RMCsport) November 30, 2023

Podcast Men's Up Life