OL : Grosso tacle la Ligue, voit du positif et encense Textor et les supporters

Il ne comprend pas la décision de la Ligue

"Pour moi, c’est inadmissible ce qui est arrivé et il faut des décisions fortes, sinon ça peut se reproduire. Il ne faut pas attendre quelque chose de plus grave que ce qui est déjà arrivé. Mais pour le moment, on ne fait pas tout pour. Je n’ai rien contre Marseille, je connais cette équipe depuis longtemps, je n'ai rien contre les dirigeants, supporters et l'ambiance là-bas. Mais il y a eu quelque chose qui ne doit pas revenir à côté d'un stade. On doit prendre des décisions fortes."

Il voit une progression chez ses joueurs

"On a vu des progrès à l’entrainement, pas encore sur les résultats. Objectivement, on le voit, on a monté beaucoup le niveau physique. La question est de savoir si joueurs arrivent à gérer cet effort majeur le dimanche. On a l'attitude, on a l'esprit et l'envie de chercher nos résultats. On travaille. Mais la réponse sera donnée sur le terrain."

"Le président m’appelle et me parle beaucoup"

Il assure avoir le soutien de John Textor

"Le président m’appelle et me parle beaucoup. Je le sens avec nous. Mais notre esprit de corps doit être plus grand que jusqu’à maintenant sur le terrain, où on doit tout faire pour relever ce club."

Il remercie les supporters et leur lance un nouvel appel

"J'ai vu une ambiance incroyable dans le stade lors du dernier match. Ils nous ont aidés pendant tout le match. Ils ont vraiment été incroyables, on a besoin d'eux, on doit montrer qu'on veut avoir l'aide de nos supporters. Il faut être réaliste et sincère. On est sur le même bateau avec les supporters. C'est important qu'ils ne quittent pas le bateau. On a les moyens pour y arriver ensemble. Ce sera difficile, on va encore traverser des difficultés mais j'y crois. J'ai confiance en eux et en ceux qui veulent rester sur le bateau."

💬 Avant #SRFCOL notre coach remercie nos supporters et appelle à être tous unis dans ce moment difficile 🤜🤛 pic.twitter.com/qzhPYF5hAS — Olympique Lyonnais (@OL) November 10, 2023

