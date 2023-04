OL : Gusto pousse un coup de gueule et revient sur son CSC face à l'OM

Zapping But! Football Club OL : à quoi va servir Sonny Anderson ?

Sa blessure

"Ma blessure était plus grave que prévu au début, ça a pris un peu plus de temps mais je suis de retour. Beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses fausses. Ce n'était pas la situation la plus facile pour moi mais ça a été bien géré dans l'ensemble. Mais je suis content d'être là pour finir avec le club. Ce qui m'a un peu touché mentalement, c'est la durée de la blessure. Je pensais que ce serait moins long. Au final, j'ai pu me recentrer sur moi, mes objectifs, ma santé mentale et physique."

"Je suis conscient que je dois me rattraper"

La défaite face à l'OM et son CSC

"Je suis conscient que j'ai été malheureux et que je dois me rattraper. C'était un grand moment pour moi de revenir ce dimanche. J'étais heureux et j'avais beaucoup d'envie. Le match est ce qu'il est. Il faut savoir passer à autre chose. Le coach m'avait demandé de mettre de l'énergie dans ce couloir en rentrant face à Marseille. On est très déçu de ce but malheureux en fin de match. Il n'y a pas de calcul à faire. On est là pour tout donner à chaque match et être à 100%. Je m'en veux beaucoup sur mon tir en fin de match. Je dois faire mieux, la mettre au fond. C'est un un fait de jeu. Il faut passer à autre chose."

L'objectif de fin de saison

"L'objectif est de reprendre un bon rythme, et de ramener le club où il mérite d'être. Je dois terminer en beauté ici. On ne peut que rebondir. On sait qu'on gère plutôt bien cette deuxième partie de saison, même s'il reste des points à perfectionner."

Propos retranscrits par RMC Sport et le compte Twitter officiel de l'OL.