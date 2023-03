OL : Aouar rétropédale sur les Bleus... et fait face aux critiques sur le choix de l'Algérie

Zapping But! Football Club Jean Michel Aulas peut-il vraiment quitter l'Olympique Lyonnais ?

Accueilli par une Marseillaise et des sifflets à son entrée en jeu vendredi lors d'OL – FC Nantes (1-1), Houssem Aouar s'est confié à Téléfoot sur sa décision de rejoindre la sélection d'Algérie alors qu'il a déjà porté le maillot de l'équipe de France par le passé.

« Je suis prêt à faire face aux critiques et puis je les comprends aussi. Mais c'est comme ça, c'est mon choix, et puis je suis prêt à faire face », a fait savoir le milieu de terrain en fin de contrat en juin à l'OL.

« On aime tout ce qui est racoleur »

Houssem Aouar est également revenu sur sa communication désastreuse au moment de se confier au site de la Fédération algérienne où il aurait déclaré avoir regretté son choix de l'équipe de France : « Est-ce que j'ai regretté d'avoir porté le maillot bleu ? Non. En tout cas, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Ce que j'ai dit, c'est que j'avais regretté de ne pas avoir choisi l'Algérie plus tôt, ce n'est pas un choix contre la France. Pas du tout, loin de là. J'ai été formé ici, je suis Français aussi (…) Mais dans le football, c'est comme ça : on aime tout ce qui est racoleur ».

Concernant la suite, Aouar ne s'attend pas à avoir de cadeaux de la part de Djamel Belmadi même s'il se met à la disposition de son sélectionneur : « En faisant ce choix-là, on ne m'a jamais dit que cela allait être tout acquis, que j'allais venir et que j'allais avoir le temps de jeu nécessaire. Pas du tout, je suis à pied d'égalité avec tout le reste du groupe et à disposition du sélectionneur ». L'intéressé l'a assuré : « Ce n'est pas un choix par défaut ». Pourtant, ça y ressemble quand même énormément aujourd'hui...