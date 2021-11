OL : il n'y a pas qu'avec Dubois que Boateng s'est pris la tête à Rennes

Zapping But! Football Club Le duel de la semaine

Parmi les nombreux incidents survenus pour l'OL à Rennes (1-4) avant la trêve internationale, on avait suivi en direct le penaltygate entre Lucas Paqueta et Houssem Aouar ainsi que la grosse engueulade de Jerome Boateng envers Léo Dubois. Mais L'Equipe du jour nous apprend que ce n'est pas le seul partenaire que le défenseur allemand a engueulé ce jour-là.

En effet, une fois revenu dans les vestiaires au coup de sifflet final, il a reproché à Rayan Cherki d'avoir tenté un petit pont dans les derniers instants alors que l'urgence du résultat incitait à ne pas tenter de dribbles trop difficiles. Seulement, le jeune attaquant de 18 ans ne s'est pas laissé faire et Boateng a haussé le ton en lui balançant : « Pour qui tu te prends ? Tu as 18 ans, tu n'as rien fait ! Tu dois me respecter ! ». La vie doit sembler bien différente à l'Allemand entre le Bayern Munich, où tout est réglé, où tout le monde se respecte et se donne à fond, et l'OL…

Entre Rayan Cherki et Jérôme Boateng, les présentations sont faites !https://t.co/bieWePQp0t — Foot Mercato (@footmercato) November 20, 2021