OL : Jean-Michel Aulas désigne les coupables du cluster de Covid-19 chez les Gones !

Si l'Olympique Lyonnais n'a officialisé que trois cas de Covid-19 dans son effectif avec Anthony Lopes, Léo Dubois et Maxence Caqueret, le mal serait plus sérieux dans la Capitale des Gaules. Selon le compte Twitter d'insider OnlyLyon, jusqu'à sept joueurs seraient concernés et le Progrès a acté un quatrième cas avec le deuxième gardien Julian Pollersbeck.

JMA sous-entend que les sélections sont le souci

Face à cette situation de plus en plus problématique alors que se profile le déplacement des Gones à Strasbourg (dimanche, 13h), Jean-Michel Aulas a pris la parole sur Olympique-et-Lyonnais.com pour se plaindre... Et lâcher un sous-entendu lourd de sens en accusant les Fédérations d'être à l'origine des maux rhodaniens : « L'Olympique lyonnais est touché mais comme toutes les équipes. On constate que souvent nos joueurs qui partent en sélections reviennent avec la Covid-19 ».

Agacé mais contraint de jouer malgré tout du fait des règles de la Commission Covid-19 de la LFP, l'OL ne souhaite pour l'instant pas donner davantage d'informations sur ses cas avérés (ou non), se réfugiant derrière le secret médical. Vendredi midi en conférence de presse, Rudi Garcia devra néanmoins faire un point sur les présents et les absents à la Meinau...