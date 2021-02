OL : Jean-Michel Aulas fait un point sur l'avenir de Garcia et remercie Canal+

Zapping But! Football Club OL : la rétrospective de l'année 2020 des Gones

S'il semble de plus en plus clair que Rudi Garcia ne sera plus l'entraîneur de l'OL la saison prochaine et ce quel que soit le dénoument de l'exercice 2020-21, cela n'empêche pas Jean-Michel Aulas d'entretenir le suspense.

Sur RMC, le président rhodanien a habilement glissé sur la question, ouvrant même la porte à une prolongation au delà de son présent contrat qui coure jusqu'en juin prochain : « Aujourd'hui, la question ne se pose pas. On a discuté longuement avec Rudi et on a prévu de se voir au moment où on pourrait prendre les décisions. Juni participera aussi à notre réflexion mais, évidemment, ce qu'il fait en ce moment milite pour prolonger l'avenir. Aujourd'hui, la décision n'est pas prise d'une part et de deux, je ne voudrais pas en étant superstitieux, qu'elle nous porte préjudice. Soyons serein. J'ai toujours eu l'habitude de prendre des décisions avec un contexte ».

Généralement, quand les discussions sont à l'arrêt à ce stade de la saison, on sait comment ça se passe à l'OL...

✍ Pour la première fois, @JM_Aulas évoque l’éventualité d’un nouveau contrat pour Rudi Garcia à l’@OL.



💬 "La question ne se pose pas aujourd’hui. Mais ce qu’il fait en ce moment milite pour prolonger l’avenir."



🗝 #AulasCommeJamais

🗓 Vendredi 5 février 21h

📺 RMC Sport 1 pic.twitter.com/6ARzJwcwKJ — RMC Sport (@RMCsport) February 4, 2021

Aulas content du retour de Canal+ en diffuseur numéro 1

Ce jeudi soir, dans l'After Foot, Jean-Michel Aulas a aussi réagi à l'accord sur les droits TV qui prévoit que Canal+ récupère la Ligue 1 : « C'est une bonne nouvelle car la situation était assez dramatique. La négociation menée par Vincent Labrune a été très efficace. Ce n'était pas évident de trouver des solutions ».

« Il faut être conscient que Canal a toujours été le diffuseur historique du football français. Il était présent quand on avait besoin de lui. Malgré des prises de position difficile ces derniers jours, Canal le démontre encore aujourd'hui. Je suis très heureux de la situation », a-t-il ajouté : « En situation de difficulté, il faut mieux travailler avec des gens sérieux et solides ».