OL : Jean-Michel Aulas fixe une date pour le rachat et fait deux grosses annonces pour l’avenir du club !

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L’OL va rentrer dans une nouvelle ère lors du mercato estival. En effet, de nouveaux investisseurs sont attendus et d'autres signatures, pour renforcer l’effectif, le sont également. Présent en conférence de presse, à l'occasion de la présentation d’Alexandre Lacazette, Jean-Michel Aulas a fixé une date pour le rachat et a fait deux grosses annonces pour l’avenir du club.

Le président de l’OL s’est exprimé en fin de conférence sur la date de l’arrivée des investisseurs : « Il y a plusieurs investisseurs, le communiqué est clair. Si la presse le dit que c'est Forster Gillet c'est que quelqu'un a parlé. Mais dire qu'il est devant, ce n'est pas le cas. On est dans le money time. J'ai l'intention de conclure le sujet le 23 juin. »

Aulas parti pour rester

Le président de l’OL s’est aussi exprimé sur son avenir : « Je n'ai pas les moyens directement d'acheter les parts en vente. On peut diriger sans être majoritaire, il faut avoir la confiance des actionnaires comme c'est le cas depuis 35 ans. Il y aura des actionnaires, Américains ou autres. Il faut être hyper discret mais on aura les moyens de notre ambition et je resterai au club. »

Pour résumer Présent en conférence de presse, ce jeudi matin, Jean-Michel Aulas a fixé une date pour le rachat et a fait deux grosses annonces pour l’avenir du club ! Le président lyonnais veut régler le rachat vers le 23 juin prochain.

Adam Duarte

Rédacteur