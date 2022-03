OL : Jean-Michel Aulas pas menacé par la bombe lancée par ses co-actionnaires ?

Zapping But! Football Club Le retour de Lacazette à l'OL est-il possible ?

Si l'annonce commune de Pathé et IDG Capital « d’évaluer leurs options stratégiques et financières concernant leurs participations respectives » dans l'OL a fait l'effet d'une bombe dans les milieux économiques, le fait que deux des principaux actionnaires des Gones soient ouverts à une vente du club – et aient déjà saisi une banque spécialisée - n'est pas une menace immédiate pour l'avenir à la présidence de Jean-Michel Aulas selon Le Progrès.

Aulas très loin d'être marginalisé à l'OL

Bien sûr, le couple franco-chinois Pathé – IDG Capital représente chacun près de 20% du capital du club avec 25% des droits de vote mais JMA reste, par sa société Holnest, le principal actionnaire et le poids le plus important au Conseil d'administration des Gones.

Pour évincer Jean-Michel Aulas de la gestion opérationnelle, il faudrait qu'un nouvel investisseur se présente et récupère la totalité des parts de Pathé et d'IDG, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Surtout qu'il n'est pas dit que Jérôme Seydoux, allié de longue date de l'ancien boss de la Cegid, ne laisse une OPA se faire sans en aviser son co-actionnaire. Une chose est certaine : la manœuvre des deux poids lourds a eu un effet immédiat sur l'action en bourse d'OL Groupe qui s'est envolée de 5,26% pour passer à 2€ au lendemain de l'annonce des actionnaires.