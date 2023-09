OL : Aulas va lâcher ses vérités sur Textor

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

La semaine à Lyon a été assez agitée. Énervé après des déclarations de John Textor, Jean-Michel Aulas a gelé sa part dans les comptes de l’OL. Le mercato, la DNCG, la vente du club… tout semble diviser les deux hommes aujourd’hui et les deux clans s’envoient des piques dans la presse ces derniers jours. Demain, Jean-Michel Aulas compte encore prendre la parole pour s’expliquer dans son conflit avec l’Américain.

Jean-Michel Aulas sera dans Téléfoot

Demain matin, Jean-Michel Aulas sera sur TF1 et il ne risque pas de mâcher ses mots, « L'ancien président de l'OL se livre et donne ses vérités sur son conflit l'opposant à John Textor au micro de Grégoire Margotton, dans un entretien à ne surtout pas manquer », prévient Téléfoot. Le conflit semble loin d’être réglé et le feuilleton continue…

🚨 Demain, interview EXCLUSIVE de @JM_Aulas dans Téléfoot !



L'ancien président de l'OL se livre et donne ses vérités sur son conflit l'opposant à John Textor au micro de @gregmargotton, dans un entretien à ne surtout pas manquer !



RDV à 11h ! pic.twitter.com/kkHUyKcV9z — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 2, 2023

