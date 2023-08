OL : Textor fracasse l'héritage d'Aulas

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Depuis plusieurs mois maintenant, John Textor et Jean-Michel Aulas s'échangent des amabilités par médias interposés. L'ancien patron omnipotent des Gones regrette d'avoir vendu le club à l'Américain et ce dernier constate que la mariée n'était pas aussi belle qu'annoncée. Ce mercredi dans Le Progrès, Textor explique ainsi qu'il a l'intention de changer la mentalité du club et de faire en sorte que les jeunes du centre de formation arrêtent de voir l'OL comme un simple tremplin vers les sommets. Une pierre dans le jardin de JMA...

"Je veux des joueurs qui veulent gagner le championnat ici"

« Il faut changer une culture dans le club. Aux joueurs de l’académie, on a dit de donner deux ans avant de les vendre à un grand club. C’est une vraie culture, on voit l’OL comme un club de formation. Lukeba m’a dit récemment qu’il avait assez donné à son club formateur. Mais je lui ai dit que tu devrais en parler comme de ton club de Ligue des Champions. Je ne vais pas gérer le technique mais je veux des joueurs qui veulent gagner le championnat ici, pas qu’ils voient l’OL comme un tremplin. Je veux ne pas sélectionner les joueurs, mais on a besoin de ceux qui ont du cœur et un vrai désir de gagner avec l’OL. »

OL : Barcola, Blanc, DNCG, situation, etat d'esprit des jeunes issus de l'académie... John Textor a pris la parole pendant deux heures en visio ce mardi soir. Voici quelques déclarations à retenirhttps://t.co/LRdYBsH0Us — Le Progrès OL (@LeProgresOL) August 29, 2023

