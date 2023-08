OL : John Textor déjà prêt à se séparer d'un de ses clubs ?

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Majoritaire à l'OL, à Molenbeek (Belgique) et à Botafogo (Brésil), John Textor ne parvient pas complètement à greffer Crystal Palace à son modèle multiclubs avec Eagle Football. Il faut dire que s'il dispose de 46% des parts du club anglais, l'Américain n'a pas complètement la main et ça commence à l'agacer.

Crystal Palace lâché par Textor ?

D'après L'Equipe, l'idée du boss d'Eagle serait finalement de se désengager de Crystal Palace pour récupérer ses billes... et les investir dans un autre club où il ne serait pas qu'un simple « investisseur passif ».

« Je suis à la limite de ce que je peux acheter. J'ai 46 % mais j'ai une voix sur quatre au board, face à trois gars qui sont proches. Dès qu'il y a un sujet, c'est à trois contre un. Le club est dirigé par Steve (Parrish) et un remarquable directeur sportif (Dougie Freedman), et ils ne m'écoutent pas vraiment sur les joueurs », a récemment déploré Textor dans The Athletic, reconnaissant perdre patience face à cette situation.

