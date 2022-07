OL : John Textor franchit une étape clé dans son rachat du club !

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : une grosse surprise venue d'Angleterre ?

Vendredi, John Textor a fait un nouveau pas dans son rachat progressif de l'Olympique Lyonnais. En effet, dans un communiqué financier, OL Groupe a fait savoir que l'Américain et sa société Eagle Football Holdings avaient eu le feu vert du Comité Social et Economique (CSE).

« À la suite de l'entrée en négociations exclusives de Pathé, IDG Capital & Holnest avec Eagle Football Holdings, LLC annoncée le 20 juin 2022, les procédures applicables d'information et consultation des institutions représentantes du personnelles compétentes ont été initiées et achevées par Olympique Lyonnais Groupe et ses filiales. Un avis positif sur le projet d'acquisition majoritaire de Olympique Lyonnais Groupe (y compris l'augmentation de capital et l'offre publique d'achat simplifiée qui suivra) a été rendu hier (jeudi) », peut-on lire dans le communiqué.

Dans le cadre d'une offre publique de rachat des actions et d'un désengagement progressif de la bourse, l'avis du CSE est indispensable. Prochaine étape dans le rachat : l'Assemblée générale d'OL Groupe fin juillet qui doit valider l'augmentation de capital de 86 M€ initiée par John Textor suite à son arrivée...

