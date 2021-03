OL - Mercato : Juninho a failli plomber le dossier Sampaoli à l'OM

Ce matin, Jorge Sampaoli a posé le pied en Provence. Alors que des supporters marseillais l'attendaient à l'aéroport, les dirigeants de l'OM ont fait en sorte qu'il quitte l'aéroport en catimini afin de se rendre directement au centre Robert Louis-Dreyfus, où il devait rencontrer l'actionnaire, Frank McCourt, et le président, Pablo Longoria. L'Argentin va commencer à travailler avec le groupe très rapidement, vraisemblablement au retour de Lille mercredi.

"Juninho en rêvait"

Mais plutôt qu'à Marseille, c'est à Lyon que celui qui est présenté comme un disciple de Marcelo Bielsa aurait pu poser le pied ! En effet, ce mardi, France Football annonce que le directeur sportif de l'OL, Juninho, en avait fait sa cible prioritaire à l'été 2019 pour succéder à Bruno Genesio. Il s'était finalement rabattu sur Sylvinho… remercié trois mois plus tard !

"Juninho en rêvait, peut-on lire dans l'hebdomadaire. Pour ses débuts dans le costume de directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, l'ancien sniper de Gerland avait placé Jorge Sampaoli (60 ans) dans son viseur. Il voulait qu'il insuffle du caractère et de la grinta à un groupe qui avait tendance à ronronner. Mais, au printemps 2019, l'ancien sélectionneur de l'Argentine brillait avec Santos et n'a pas souhaité interrompre son opération rédemption. Un an et demi après ce premier flirt, l'ancien disciple de Marcelo Bielsa va bien se frotter au championnat de France, mais avec l'OM, un club qui correspond mieux aux caractéristiques du bouillant technicien argentin."